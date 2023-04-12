Мир 12 апреля 2023, 11:50 Зеленский в феврале предлагал пустить дроны-камикадзе по Ростовской области NBC: Зеленский зимой предлагал атаковать места дислокации ВС России в Ростовской области Википедия

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В феврале на Украине обсуждали идею атаковать места дислокации Вооруженных сил России в Ростовской области. Президент Владимир Зеленский предложил в отсутствие дальнобойных ракет использовать беспилотники, сообщил NBC News со ссылкой на рассекреченные документы.

Среди бумаг Пентагона и других американских ведомств нашли два документа о преступлениях киевского режима. Первый подтвердил, что Служба безопасности Украины и ее агенты устроили нападения на военный аэродром под Минском и газокомпрессорную станцию в пригороде Москвы. Во втором шла речь о разговоре Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и другим неназванным украинским чиновником.

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«[Президент Украины] предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области <…> с помощью неуказанных беспилотников», — сказал автор статьи.

На этом совещании Владимир Зеленский пожаловался на нежелание Запада поставить Украине дальнобойное вооружение и поэтому предложил напасть на Россию при помощи дронов. Журналист предупредил, что это открытие может поставить под вопрос продолжение военной помощи со стороны западных стран, ведь они запретили киевскому режиму использовать их оружие для ударов по чужой территории.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что утечка данных могла стать целенаправленным вбросом. Такую же версию озвучил военный эксперт Евгений Михайлов. «Известия» сообщили, что опубликованные документы принадлежали не Пентагону, а Центральному разведывательному управлению США.