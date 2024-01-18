18 января 2024, 21:25
Зеленский в Давосе запретил украинцам дышать
Зеленский: украинцы не могут просто дышать воздухом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинцы во время конфликта не имеют права «просто дышать воздухом». Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — сказал глава государства в ответ на вопрос об ужесточении мобилизации.
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На форуме в Давосе Зеленский отметился несколькими скандальными заявлениями. Он заочно нахамил премьер-министру Китая Ли Цяну.
В СМИ появилась информация, что украинская сторона хотела организовать встречу Зеленского с Ли Цяном, но КНР ответила отказом. Комментируя это, украинский президент заявил, что и не собирался встречаться с китайским премьером, так как это чиновник не его уровня.
На форуме Зеленский также предложил бывшему президенту США Дональду Трампу «сначала думать, а потом говорить». А еще признал, что ресурсов мирового ВПК не хватит на противостояние с Россией.
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