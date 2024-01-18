Мир 18 января 2024, 21:25 Зеленский в Давосе запретил украинцам дышать Зеленский: украинцы не могут просто дышать воздухом РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинцы во время конфликта не имеют права «просто дышать воздухом». Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», — сказал глава государства в ответ на вопрос об ужесточении мобилизации.

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На форуме в Давосе Зеленский отметился несколькими скандальными заявлениями. Он заочно нахамил премьер-министру Китая Ли Цяну.

В СМИ появилась информация, что украинская сторона хотела организовать встречу Зеленского с Ли Цяном, но КНР ответила отказом. Комментируя это, украинский президент заявил, что и не собирался встречаться с китайским премьером, так как это чиновник не его уровня.

На форуме Зеленский также предложил бывшему президенту США Дональду Трампу «сначала думать, а потом говорить». А еще признал, что ресурсов мирового ВПК не хватит на противостояние с Россией.