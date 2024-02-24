Мир 24 февраля 2024, 00:04 Зеленский в ближайшее время посетит Армению Factor TV: Зеленский посетит Армению в марте РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Армению. Об этом сообщило армянское онлайн-издание Factor TV.

«По данным нашего достоверного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. <…> Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — рассказали журналисты.

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Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать данные о приезде украинского лидера. Он отметил, что «сейчас можно многое сказать», но говорить пока ничего не будет.

«Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет», — сказал Лобач.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные позиции по вопросу конфликта на Украине. Он отметил, что российская сторона хорошо знакома с мнением «армянских друзей», однако не согласна с ней и намерена «настойчиво продолжать объяснять» свою точку зрения.