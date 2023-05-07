Мир 07 мая 2023, 20:10 «Зеленский уже недотягивает». Президенту Украины предложили уйти в отставку Экс-советник Кучмы Соскин посоветовал Зеленскому уйти в отставку President.gov.ua / CC BY 4.0 / Википедия

Читать 360tv в

Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше оставить свой пост, если он не способен управлять страной. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Зеленский уже недотягивает до быстроты развития ситуации. <…> Видно, что он не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной», — заявил политический деятель.

Реклама

Он отметил, что Украина находится в тяжелом положении, ее существование зависит от финансирования со стороны Запада. По мнению Соскина, если глава государства не справляется со своими обязанностями, ему лучше подать в отставку. Иначе люди могут начать протесты.

«Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», — сказал Соскин.

Восстание украинцев против Зеленского из-за невыполненных обещаний предрекал также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Президент проводит политику, которая едва ли отвечает интересам жителей страны.

Обозреватель иностранного сайта The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера, как и Соскин, ранее говорила, что отношение Запада к Зеленскому резко изменится, когда он провалит контрнаступление. Лидеры стран отвернуться от него и лишат поддержки, за счет которой Украина и держится.