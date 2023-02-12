Мир 12 февраля 2023, 00:45 Зеленский уволил замкомандующего Национальной гвардией Президент Украины уволил Дзюбу с должности заместителя командующего Нацгвардией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Владимир Зеленский уволил от должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины Руслана Дзюбу. Указ опубликовали на сайте президента.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Реклама

Как сообщило издание «РБК-Украина», Дзюба занимался в нацгвардии тыловым обеспечением и логистикой.

Реклама

В начале месяца Зеленский заявил, что кадровые перестановки в стране продолжатся. Он отметил, что вскоре уволит чиновников, которые «не соответствуют требованиям».

С начала года в верхушке украинской власти произошло много изменений. Свой пост покинул Алексей Арестович. Он был советником офиса президента. Уволили также его зама Кирилла Тимошенко, замгенпрокурора Алексея Симоненко, замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и других чиновников.