12 февраля 2023, 00:45
Зеленский уволил замкомандующего Национальной гвардией
Президент Украины уволил Дзюбу с должности заместителя командующего Нацгвардией
Владимир Зеленский уволил от должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины Руслана Дзюбу. Указ опубликовали на сайте президента.
«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.
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Как сообщило издание «РБК-Украина», Дзюба занимался в нацгвардии тыловым обеспечением и логистикой.
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В начале месяца Зеленский заявил, что кадровые перестановки в стране продолжатся. Он отметил, что вскоре уволит чиновников, которые «не соответствуют требованиям».
С начала года в верхушке украинской власти произошло много изменений. Свой пост покинул Алексей Арестович. Он был советником офиса президента. Уволили также его зама Кирилла Тимошенко, замгенпрокурора Алексея Симоненко, замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и других чиновников.
Владимир Зеленский
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Украина
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