Зеленский уволил замглавы ТКГ Украины по Донбассу

Витольда Фокина уволили с должности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В. Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — сказано в указе украинского главы, размещенном на сайте президента.

Опубликованный 30 сентября документ вступил в силу в тот же день. В пресс-службе Зеленского отметили, что Фокин утратил справедливую оценку ситуации на востоке страны.

«Представлять государство на любом уровне — это не шанс для личных взглядов и амбиций, это безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа», — заключили в пресс-службе.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Фокин должен выйти из состава делегации в связи со своими высказываниями. По его словам, на заявления Фокина нельзя ориентироваться в вопросе украинской позиции по Донбассу.

Сам Фокин говорил об отсутствии доказательств войны между Киевом и Москвой. Он также утверждал, что Украина должна выполнить Минские договоренности, предоставив Донбассу особый статус. Кроме того, украинская сторона должна провести выборы в регионе, напоминают «Известия».