25 мая 2023, 14:44
Зеленский уволил высокопоставленного начальника СБУ
Президент Украины Зеленский отправил в отставку начальника СБУ Хмельницкой области Цюцюру
Начальника управления Службы безопасности Украины по Хмельницкой области Тараса Цюцюру уволили. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его отставке. Документ опубликовали на сайте главы государства.
«Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», — постановил Зеленский.
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Другим указом украинский президент назначил на пост заместителя председателя СБУ Сергея Наумюка.
В феврале в районе Хмельницкого российские войска уничтожили место расположения полка украинских войск, который отвечал за применение беспилотников, и склад боеприпасов.
В 2022 году Зеленский отправил в отставку начальника СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Первого называли другом детства и политическим соратником президента, коллегой по работе в студии «Квартал-95».
Спустя полгода СМИ сообщили, что бывший руководитель спецслужбы стал фигурантом дела Государственного бюро расследований о потере приграничных территорий страны.
СБУ
Украина
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