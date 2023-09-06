Мир 06 сентября 2023, 10:49 Зеленский уволил Резникова из-за раскола в украинских элитах InfoBRICS: с помощью отставки Резникова Зеленский устранил угрозу своей власти РИА «Новости»

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Увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны Украины показало опасения президента страны Владимира Зеленского по поводу возможной потери власти в государстве. Об этом заявил исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS.

По его мнению, Зеленский боялся утратить свой авторитет на Украине из-за раскола в государственных элитах.

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«Учитывая неудачи контрнаступления, Зеленский становится все более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти», — сообщил Адель.

Раскол в элитных украинских кругах вызвали масштабные военные провалы. По этой причине некоторые генералы ВСУ сочли прекращение боевых действий наилучшим вариантом дальнейшего развития событий. С помощью отставки Резникова Зеленский попытался не допустить возможности прекращения конфликта.

Эксперт добавил, что такое поведение не поможет президенту Украины, потому что он не будет «продолжать увольнять всех, кто может бросить вызов его власти».

Ранее с должности министра обороны Украины ушел Алексей Резников. Зеленский назначил на пост Рустема Умерова, который возглавлял Фонд госимущества.