Зеленский уволил ответственного за черный список

Начальник департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Кукса лишился своей должности. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.

«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Причины увольнения не уточняются. Кукса получил должность главы департамента 16 января 2021 года. Он сменил на посту Анатолия Дублика, который также был уволен.

Несколько дней назад появилась информация, что Министерство культуры и информационной политики Украины обновило так называемый черный список россиян, которым запрещен въезд в страну. Но ведомство случайно внесло в перечень украинского артиста Валентина Томусяка. Жена актера возмутилась, что перед составлением черного списка никто не проверил информацию. По предварительным данным, это может быть связано с российской картиной «Солнцепек», в которой Томусяк так и не снялся.