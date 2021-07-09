Зеленский уволил Мендель и сделал пресс-секретарем телеведущего

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Она пыталась оставить эту должность несколько раз, но ее убеждали остаться. Теперь Зеленский согласился ее отпустить и взял на этот пост бывшего телеведущего Сергей Никифорова.

Указы об увольнении Мендель и назначении Никифорова появились сегодня на официальном сайте украинского президента.

Сергею Никифорову 35 лет. Ранее он был ведущим новостей на телеканале «Украина 24», а также работал в штаб-квартире канала Euronews в Лионе.

По данным издания «Страна.ua», Мендель сейчас находится в отпуске, после которого займет должность внештатного советника руководителя офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

О том, что Мендель уже в третий раз написала заявление об увольнении, стало известно в конце апреля. По данным украинских СМИ, Зеленский был доволен ее работой, поэтому каждый раз намерения уйти высказывались именно со стороны Мендель. Критику в ее адрес высказывал Ермак.

На пост пресс-секретаря также претендовал журналист, специалист по коммуникациям в компании PlusOne Александр Бондаренко.