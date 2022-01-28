Зеленский уволил командующего Нацгвардией Украины после расстрела солдат в Днепре

Указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией подписал президент Украины Владимир Зеленский. Другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя. Документы опубликованы на сайте глав государства.

Николай Балан подал в отставку в четверг, 27 января. Это произошло после расстрела военных в Днепре.

«Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в тексте указа.

В другом указе сообщается о назначении генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией страны.

27 января нацгвардеец Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата в караульном помещении завода «Южмаш», после чего сбежал с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших четверо военных и один гражданский.

Рябчука задержали, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

В ГБР Украины также возбудили дело против руководства Национальной гвардии страны о небрежном отношении к службе. Мотивы стрелявшего, а также ведение на заводе службы и охраны выясняют следователи.