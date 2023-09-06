06 сентября 2023, 03:04
Зеленский уволил главу ВГА подконтрольной Киеву части ДНР
Президент Украины Зеленский уволил главу ВГА подконтрольной Киеву части ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко. Указ об отставке опубликовали на сайте президента.
«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе.
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Кадровые перестановки на Украине начались с увольнения главы оборонного ведомства Алексея Резникова. Верховная рада во вторник поддержала отставку министра, на его место придет Рустем Умеров. В Германии увольнение Резникова связали с коррупционными скандалами в Минобороны Украины. Речь идет о завышении цен на продовольствие и униформу для военных ВСУ. Всплеск коррупции на Украине связан с ростом военного бюджета, сейчас он составляет примерно 20% ВВП, считают в ФРГ.
Украина
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