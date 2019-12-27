Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований

«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в документе.

Исполнять обязанности главы ведомства поручили Ирине Венедиктовой.

Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Парламент Украины озвучил его цель — «совершенствование деятельности организации». Должен измениться статус ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.

Труба посчитал происходящие изменения политической, а не правовой нормой.

Роман Труба возглавлял ГБР с 2017 года. Венедиктова работает руководителем комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и депутатом от партии «Слуга народа». Также она заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета.