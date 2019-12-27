    27 декабря 2019, 15:12

    Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований

    Алена Макаренко

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщила «Газета.ru».

    «Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в документе.

    Исполнять обязанности главы ведомства поручили Ирине Венедиктовой.

    Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Парламент Украины озвучил его цель — «совершенствование деятельности организации». Должен измениться статус ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.

    Труба посчитал происходящие изменения политической, а не правовой нормой.

    Роман Труба возглавлял ГБР с 2017 года. Венедиктова работает руководителем комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и депутатом от партии «Слуга народа». Также она заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета.