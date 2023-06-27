Мир 27 июня 2023, 23:11 Зеленский уволил генерального директора «Укроборонпрома» Зеленский подписал указ об увольнении главы «Укроборонпрома» Гусева Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Украинский лидер Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Юрия Гусева. Указ об увольнении опубликовали на сайте президента.

«Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна „Укроборонпром“ согласно поданному заявлению», — сказано в документе.

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Компания-монополист «Укроборонпром» занимается производством и ремонтом военной техники. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что снятие Гусева с должности связано с провалом ракетной программы. Ожидается, что новым главой станет нынешний директор харьковского завода имени Малышева Герман Сметанин.

По данным газеты «Украинская правда», Зеленский ждет от нового руководителя увеличения производства всех видов вооружения и успешной борьбы с коррупционерами в военной отрасли.

Ранее сообщалось, что президент Украины потребовал уволить главу одесского военкомата за коррупцию. Местные СМИ писали, что речь идет о Евгении Борисове, который за время конфликта приобрел дом на испанском побережье, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.