Зеленский уволил экс-главу СБУ с военной службы

Указ об увольнении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, был опубликован на сайте главы государства 27 декабря.

В документе сказано, что генерал армии Грицак увольняется со службы в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды. С должности главы СБУ Грицак был уволен по представлению Зеленского в августе 2019 года.

Возглавивший ведомство в 2015 году Грицак объявил о решении подать в отставку 20 мая 2019 года. Он и его заместители подали рапорты об уходе.

«Делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы», — заявил Грицак. Он признался, что писал во рапорт с тяжелым сердцем, и очень переживает за будущее Украины.

29 августа Верховная рада назначила на его место Ивана Баканова. В команде Зеленского он занимался связями с парламентом. По некоторым данным, он является другом детства украинского президента, юристом и партнером «Студии Квартал 95».