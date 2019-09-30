Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины может стать фигурантом уголовного дела Подробнее

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение об увольнении после нескольких консультаций, которые последовали за его возвращением из США.

Данилюк написал заявление об уходе еще до поездки Зеленского на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. О его решении уйти стало известно 27 сентября. Однако он не раскрыл причины такого шага.

Позже национальное агентство по предотвращению коррупции Украины сообщило, что чиновника подозревают в коррупции. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела.

На должности секретаря СНБО Данилюк проработал всего четыре месяца. Его назначили в мае 2019 года, после увольнения Александра Турчинова. В разные годы Александр Данилюк трудился в Москве и Лондоне, у него есть паспорт Великобритании. В 2016 году он заявил, что хочет строить карьеру на родной Украине.