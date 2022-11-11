Эксклюзив 11 ноября 2022, 14:08 Зеленский увидел в альянсе с Польшей шанс на спасение своего режима Политолог Корнилов объяснил видео Зеленского на польском языке надеждой спасти режим Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости и опубликовал видео на польском языке. Политолог и публицист Владимир Корнилов объяснил Telegram-каналу «360», что так он рассчитывает на помощь соседа.

Украина по многим показателям отстала от Польши. Сейчас это ее стратегический партнер. Без поддержки соседнего государства украинская армия не могла бы сражаться. Обе страны взяли курс на сотрудничество.

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«Поляки явно имеют в виду не только альянс формальный, они думают пойти дальше — на закрепление своего статуса на Украине. Зеленский видит в этом шанс на спасение его режима», — сказал политолог.

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Владимир Зеленский опубликовал ролик в своем Telegram-канале. В нем Украину и Польшу назвали родными и свободными, несмотря на прошлые конфликты, сообщили «Известия». Страна отметила 104-ю годовщину независимости.

Польские наемники и военнослужащие регулярной армии сражаются в составе Вооруженных сил Украины. У линии боевого соприкосновения в Запорожской области насчитали более пяти тысяч поляков.