Мир 12 апреля 2023, 02:17 Зеленский утвердил масштабное увеличение расходов бюджета на оборону Зеленский подписал увеличение расходов бюджета на оборону на $14,5 млрд РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению расходов на оборону в сумме 14,5 миллиарда долларов. О подписании постановления сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Рекордное увеличение бюджета 2023 (года) подписано президентом. Послезавтра законопроект № 9105 вступит в силу», — сказано в сообщении.

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Из этих средств около 10 миллиардов долларов предусмотрено для Минобороны, еще 2,6 миллиарда — для МВД, главному управлению разведки выделено 124,5 миллиона долларов, службе безопасности — 251,6 миллиарда. Еще порядка 855 миллионов долларов предназначены для администрации госспецсвязи.

Верховная рада приняла бюджет Украины на 2023 год с дефицитом 35,1 миллиарда долларов. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 34,7 миллиарда долларов, расходы — около 69,5 миллиарда долларов. Ежемесячный дефицит бюджета оценивается в три миллиарда долларов. Его правительство предлагает покрывать внешними заимствованиями.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что золотовалютные резервы Украины сейчас превышают 30 миллиардов долларов. По его словам, этой суммы хватает для того, чтобы покрыть импорт на Украину за более чем пять месяцев.