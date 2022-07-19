Зеленский установил дедлайн для евроинтеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в состав Евросоюза. Об этом «Forbes Украина» сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

При этом глава дипведомства отказался называть конкретные сроки евроинтеграции Украины.

«Это лично Зеленский поставил временные рамки, а не правительство. Решение об этом зависит от стран ЕС», — заявил он.

Кулеба признался, что излишнее давление в этом вопросе спровоцирует ответную реакцию. Тогда включение Украины в состав ЕС станет более затруднительным.

«Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат», — заключил дипломат.

Также ранее Кулеба заявил о намерении Украины вступить в НАТО. Он напомнил, что это вопрос прописан в конституции государства.