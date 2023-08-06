Мир 06 августа 2023, 23:34 Зеленский упрекнул украинцев в расслабленности и призвал вернуться в реальность Зеленский призвал жителей Украины «вернуться в реальность» YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что жители страны слишком «расслабились». Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Если кому-то уже кажется, что боевые действия „где-то там“ и что победить должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что пройти до победы можно только всем народом. Также украинский глава отметил, что в стране продолжается внутренняя чистка, касающаяся тех, кто злоупотребляет своими полномочиями.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к Зеленскому с призывом приступить к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политолога, провал контрнаступления должен подтолкнуть главу киевского режима к дипломатии. Он напомнил, что сейчас в рядах ВСУ наблюдаются огромные потери.