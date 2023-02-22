Мир 22 февраля 2023, 03:14 Зеленский упрекнул пережившего Вторую мировую войну Берлускони в том, что тот не видел бомбежки Зеленский заявил, что Берлускони не переживал бомбежки РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировки. Однако родившийся в 1936 году итальянский политик видел первые бомбежки родного Милана. Об этом сообщило РИА «Новости».

Зеленский встретился в Киеве с премьером Италии Джорджей Мелони. На пресс-конференции его попросили прокомментировать критику со стороны Берлускони. Итальянский политик считает, что ВСУ должны прекратить нападать на Донбасс, и конфликт прекратится. По мнению экс-премьера, с Зеленским не стоит встречаться и разговаривать.

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Украинский президент заявил, что Берлускони не сможет понять его, поскольку никогда не переживал бомбежки.

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«Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки», — сказал Зеленский.

Однако он не учел тот факт, что Берлускони был свидетелем событий, которые разворачивались во время Второй мировой войны. Тогда фашистская Италия во главе с Бенито Муссолини вступила в войну на стороне Адольфа Гитлера, британские самолеты начали бомбить Милан. Пик атак пришелся на 1943 год, когда Берлускони было семь лет.