Мир 30 января 2024, 02:51 Зеленский унизил страны Европы Зеленский: Европа без США не сможет оказать достаточную помощь Украине Flickr

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Украинский президент Владимир Зеленский публично оскорбил европейские государства, усомнившись, что они смогут поддержать Украину без помощи США. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами», –заявил украинский лидер.

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Журналисты спросили Зеленского, что случится, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и прекратит помощь Украине. Последний ответил, что такие «не очень позитивные сигналы» из Белого дома могут привести к затягиванию процессов по поддержке киевского режима со стороны Евросоюза.

Ранее президент Чехии Петр Павел предупредил европейских коллег о возможной сделке между Россией и США без учета интересов Украины и ЕС при Трампе.

До этого Зеленский признался, что его разочаровала политика Германии в отношении России после событий 2014 года. По его словам, он не понимает, почему власти ФРГ продолжили активное сотрудничество с Россией, несмотря на конфликт в Донбассе и воссоединение страны с Крымом.