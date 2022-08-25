Зеленский умудрился вызвать недовольство папы римского

Давление президента Украины Владимира Зеленского на папу римского Франциска вызвало недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити в своей статье в журнале IL Fatto Quotidiano.

Он напомнил, что после последнего телефонного разговора между Зеленским и Франциском бывший юморист написал в Twitter, будто религиозные лидеры обязаны помочь Украине распространять ненависть к России.

«Этот твит прекрасно показывает, что папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать», — рассказал журналист.

Также, по словам Полити, Франциску не понравилось, что власти Украины подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что там были слова о мире между украинцами и россиянами. К тому же Зеленский все давит на папу, уже несколько месяцев зазывая его в Киев, но Франциск не собирается посещать украинскую столицу, пока не съездит в Москву.

Сообщается, что папа римский вообще не разделяет политическую линию Зеленского и не собирается быть «прислужником Запада». Он против навязываемого нарратива, будто Россия — агрессор, а Украина — невинная жертва. Он так не считает.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск весной планирует приехать в Россию. Он хочет посетить Москву и Санкт-Петербург.