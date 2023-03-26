Мир 26 марта 2023, 10:04 Зеленский умолял лидеров ЕС поскорее передать оружие ВСУ El País: Зеленский на саммите ЕС умолял Евросоюз ускорить передачу оружия ВСУ YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров европейских стран передать ВСУ больше оружия и как можно быстрее. Об этом сообщили журналисты издания El País.

Речь идет о выступлении Зеленского на недавнем саммите стран — членов ЕС. Мероприятие прошло 23 марта в Брюсселе.

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Журналисты заявили, что сам саммит был малосодержательным. По их словам, однообразие мероприятия «оживило» яркое выступление Зеленского.

Тот выдал достаточно эмоциональную речь. В рамках этого выступления президент Украины запросил у европейских государств новые поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. По его словам, эти партии должны быть больше предыдущих. Также Зеленский попросил доставить их как можно быстрее.

Журналисты предположили, что страны ЕС проявили меньшую заинтересованность в военной помощи Украине. По мнению авторов материала, именно усталость ЕС от поставок боеприпасов на нужды ВСУ и является причиной участившихся задержек с поставками.