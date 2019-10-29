Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что власти Украины намерены в ближайшие три года войти в первую десятку рейтинга Doing Business. В свою очередь, Владимир Зеленский считает, что государство уже стоит на пороге экономического прорыва.

«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва», — заявил украинский глава на инвестиционном форуме в Мариуполе.

По словам Зеленского, о прорыве говорит рост реального ВВП на 4,6% во втором квартале текущего года. Также международные организации улучшили прогнозы экономического роста на Украине в 2020 году. Украина поднялась в рейтинге Doing Business на семь позиций и заняла 64 место.

«Это же радостно, нет? Очень», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Нацбанк Украины снизил учетную ставку на один процентный пункт — с 16,5% до 15,5% годовых, а также был улучшен кредитный рейтинг Украины.