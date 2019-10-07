Зеленский: Украина и США могут создать совместный СК для расследования дела Байденов

Трамп обвинил сына Байдена в коррупционных связях с Китаем Подробнее

По данным издания, в июле Зеленский во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Дональдом Трампом сказал, что любое совместное расследование возможно инициировать после того, как должность генпрокурора Украины займет Руслан Рябошапка.

Зеленский добавил, что украинская прокуратура будет рассматривать любые запросы о сотрудничестве со стороны американских коллег лишь в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.