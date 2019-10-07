Зеленский: Украина и США могут создать совместный СК для расследования дела Байденов
Лидер Незалежной Владимир Зеленский допустил, что Украина и Штаты могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать дело в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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По данным издания, в июле Зеленский во время телефонного разговора с хозяином Белого дома Дональдом Трампом сказал, что любое совместное расследование возможно инициировать после того, как должность генпрокурора Украины займет Руслан Рябошапка.
Зеленский добавил, что украинская прокуратура будет рассматривать любые запросы о сотрудничестве со стороны американских коллег лишь в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.