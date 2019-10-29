Зеленский: Украина должна перестать просить помощь

«Наша цель — выйти из такой неприятной парадигмы просителя помощи и начать уже на уровне с международными нашими партнерами воплощать в жизнь большие инвестиционные проекты», — указал Зеленский на открытии инвестиционного форума.

Он уточнил, что поддержка Украины со стороны Бельгии составила уже 15 миллиардов евро. По мнению украинского лидера, в стране много проектов, которыми могут заинтересоваться западные инвесторы.