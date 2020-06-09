Зеленский уклонился от вопроса, считает ли он Бандеру героем

«У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили», — заметил глава государства.

По его словам, все те, кто защищал независимость страны, являются ее героями и сыновьями.

Он напомнил, что на Украине к Степану Бандере относятся по-разному, поэтому не стоит спекулировать на этой теме.

В свою очередь украинский депутат Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Степана Бандеры в честь афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский.

Ранее Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума».

«Чтобы не было „депрессухи“. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. <…> Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — обратил внимание президент.