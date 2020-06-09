    09 июня 2020, 16:01

    Зеленский уклонился от вопроса, считает ли он Бандеру героем

    Артур Блянихов

    Лидер Незалежной Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, считает ли он героем националиста Степана Бандеру. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    «У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили», — заметил глава государства.

    По его словам, все те, кто защищал независимость страны, являются ее героями и сыновьями.

    Он напомнил, что на Украине к Степану Бандере относятся по-разному, поэтому не стоит спекулировать на этой теме.

    В свою очередь украинский депутат Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Степана Бандеры в честь афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский.

    Ранее Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума».

    «Чтобы не было „депрессухи“. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. <…> Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — обратил внимание президент.