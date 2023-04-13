Мир 13 апреля 2023, 00:19 Зеленский указал на прозрачность отношений с США Зеленский: Украина и США имеют прозрачные отношения в части поставок оружия Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева и Вашингтона наблюдаются прозрачные отношения в части предоставления оружия и финансовой поддержки. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Украинский лидер сделал соответствующее заявление на фоне информации о присвоении им 400 миллионов долларов из переданных ВСУ средств.

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«В отношении каждого цента и каждой единицы вооружения партнеры имеют полное видение. Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия», — сказал Зеленский.

Ранее журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский незаконным образом смог присвоить себе не менее 400 миллионов долларов за средств, которые передали Украине для закупок дизельного топлива. По его словам, украинские министерства создают подставные компании для контрактов на поставки оружия.

Также Херш сообщал, что Белый дом начал разрабатывать документы о завершении конфликта на Украине на случай поражения России. По его словам, президент США Джо Байден уже начал уставать от нынешней ситуации.