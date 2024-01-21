21 января 2024, 13:24
Зеленский указал на огромную роль Запада для Украины
Зеленский: Украина без западной помощи продержалась бы только первые недели
Без активной финансовой и военной поддержки со стороны западных стран Украина после начала конфликта с Россией в феврале 2022 года могла продержаться лишь первые несколько недель. Об этом британскому телеканалу Channel 4 News заявил президент Владимир Зеленский.
«Вероятно, мы смогли бы выстоять лишь первые недели после начала конфликта. Но два года продержаться — точно нет. У нас много потерь, однако без поддержки они могли увеличиться», — сказал он.
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Зеленский отметил, что США оказали Украине значительную помощь, но способны на большее.
«Тогда, я уверен, что мы не только устоим на ногах, но и победим», — добавил президент.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отмечал, что переход украинской армии к глухой обороне приведет конфликт к заморозке. По словам, такой вариант развития событий киевский режим не устраивает.
Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что на Западе больше не ждут от Украины нового контрнаступления.
Владимир Зеленский
Запад
Украина
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