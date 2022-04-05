Зеленский указал на неизбежность продолжения переговоров с Россией

Украине необходимо продолжать переговоры с Россией, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Заявление прозвучало на его встрече с местными журналистами. Об этом написал ТАСС.

Говоря о Донбассе, Зеленский заметил, что стороны не смогут договориться сразу по всем пунктам, однако должны работать над этим. Украинский лидер отметил, что вести переговоры сложно, но у него «нет другого выбора».

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины идут по четырем основным направлениям: внеблоковый статус Украины, ее границы, политическое устройство и демилитаризация. Вопрос границ Украины — самый сложный, и по нему пока отсутствуют признаки компромисса. Россия считает — и неоднократно об этом заявляла, — что статус Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР не подлежат обсуждению. Украинская сторона «требует вывода российских войск на линию 23 февраля».

Накануне Зеленский распорядился о формировании делегации Украины на переговорах с Россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности.