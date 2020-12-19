Зеленский удивился, что украинцы хотят российскую вакцину, и отказался ее закупать

Несмотря на то, что Украины нет в списке приоритетных стран, которые получат вакцину от COVID-19 первыми, президент Владимир Зеленский заявил, что удивлен требованиями соотечественников закупить противоковидные препараты в России. По его мнению, объяснить, почему этого нельзя делать, невозможно.

Об этом Зеленский заявил американской прессе.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», — приводит газета The New York Times слова Зеленского.

Несмотря на отсутствие какой бы то ни было вакцины, Киев уже заявил, что в январе начнет прививать граждан. В обществе началось широкое обсуждение вопроса. Граждан страны удивляет и возмущает тот факт, что власти намерены ждать вакцину от западных партнеров по программе COVAX, вместо того, чтобы закупить «Спутник V» у России. Тем более, что Москва готова разрешить производство препарата на мощностях украинских заводов.

В программе «Чуємо кожного» на телеканале «112 Украина» украинцам дали возможность высказать свою позицию. По их мнению, Зеленский не играет в ситуации никакой роли, выполняя указания американского посольства. Участники опроса заявили, что это политический момент, и президента не заботит здоровье граждан. Некоторые высказали предложение «гнать американцев в три шеи» и закупать вакцину в Москве.

«В России на достаточно высоком уровне наука, вирусология, в том числе, и этими вакцинами пользуются во всем мире. Если бы был аргумент, что она не прошла полностью клинические какие-то испытания, это был бы юридический вопрос. А отказываться от спасения жизни человека — это, я считаю, абсолютно неправильно», — поделился своими мыслями житель Киева Владимир.