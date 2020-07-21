Зеленский удалил видео, которое потребовал записать террорист

Президент Украины Владимир Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал сделать террорист из Луцка. На нем украинский лидер призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Соответствующее короткое видеообращение он ранее опубликовал на своей странице в Facebook.

Сегодня утром мужчина захватил автобус с 20 заложниками. По словам самого преступника, его зовут Максим Плохой (настоящая фамилия — Кривош), у него при себе оружие и взрывчатка. Также он завил, что установил бомбу в другом месте и может привести ее в действие в любую секунду.

Ранее сообщалось, что на месте были слышны взрывы. По факту СБУ возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт».

Преступник удерживает пассажиров в транспортном средстве, они находятся на Театральной площади Луцка. Он потребовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе», а также посоветовали посмотреть фильм «Земляне».

По сообщениям СМИ, Зеленский лично поговорил с преступником по телефону. После выполнил одно из требований террориста и призвал смотреть указанный фильм. Взамен террорист согласился отпустить троих человек из автобуса.