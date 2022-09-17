Зеленский удалил фото украинского военного с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» | 360°

Мир 17 сентября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский удалил фото украинского военного с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» Президент Украины Зеленский удалил фото военного с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» Официальный сайт

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Президент Украины Владимир Зеленский удалил из соцсетей снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого была нацистская символика — эмблема дивизии СС «Мертвая голова»*. Снимок сделали в Изюме.

Зеленский и ранее уже публиковал и удалял фото, которые делал с военными с такой символикой. В мае, например, у него в соцсетях появился пост с военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова»* на груди.

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Публикация привлекла много внимания со стороны общественности, особенно на фоне того, что пост Зеленский выложил 9 мая. Позже публикацию отредактировали, а фото удалили.

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Когда внимание на снимок обратил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в прямом эфире британского телеканала Sky News, ведущий очень быстро его прервал.

«Я спросил: а знает ли британская публика, что эта дивизия ответственна за расстрел около сотни британских военнопленных во Франции в начале Второй мировой войны?» — рассказал Полянский в своем Telegram-канале.

Он также поинтересовался, не смущает ли это министра обороны Великобритании, который поддерживает власти Украины, открыто демонстрирующие такие эмблемы.

*Информация опубликована в информационных целях и имеет целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.

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