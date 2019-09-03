Зеленский: у депутатов Рады сохранится политический иммунитет
Лидер Незалежной Владимир Зеленский разъяснил, что законопроект о лишении парламентариев неприкосновенности предполагает привлечение их к уголовной ответственности. Речи о снятии иммунитета за политические решения не идет. Об этом сообщило РИА «Новости».
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«У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления», — цитирует президента Украины RT.
Уточняется, что на предварительных слушаниях в Верховной раде большинство депутатов проголосовали за принятие изменений в Конституцию об ограничении их неприкосновенности. В голосовании не приняла участие «Оппозиционная платформа — За жизнь». Члены фракции обозначили, что документ принят с нарушением регламента.