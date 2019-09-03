Зеленский: у депутатов Рады сохранится политический иммунитет

Украинские депутаты лишили себя неприкосновенности Подробнее

«У депутатов сохраняется иммунитет, они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления», — цитирует президента Украины RT.

Уточняется, что на предварительных слушаниях в Верховной раде большинство депутатов проголосовали за принятие изменений в Конституцию об ограничении их неприкосновенности. В голосовании не приняла участие «Оппозиционная платформа — За жизнь». Члены фракции обозначили, что документ принят с нарушением регламента.