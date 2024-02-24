Мир 24 февраля 2024, 21:37 Зеленский требовал от военных плана, не предоставив данных о ресурсах — советник Залужного Советник Залужного: Киев требовал от военных плана, не давая данных о ресурсах Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Советник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью американской газете The New York Times заявил, что в 2023 году киевские власти хотели получить от военного руководства дорожную карту победы. При этом они не уточнили, сколько ресурсов готовы предоставить для выполнения плана.

Стремление Киева получить дорожную карту на таких условиях вызвало беспокойство среди военных чиновников — правительство не указало, сколько живой силы и боевой техники предоставят для осуществления плана.

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«Это то, что <…> наше политическое руководство не понимало <…>, когда оно потребовало от военных планы без стратегических резервов и ресурсов», — отметил Назаров.

Офис президента Владимира Зеленского возложил большие надежды на нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. У него должно быть свое видение ситуации на поле боя, отличное от предыдущего главкома.