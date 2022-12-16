16 декабря 2022, 17:57
Зеленский — типичный фантазер. О возврате к границам 1991 года не думали даже на Западе
Политолог Мезюхо: только безоговорочная капитуляция Украины может завершить конфликт
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный вариант завершения конфликта — возвращение российских войск к границам 1991 года. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с «360» отметил, что не стоит всерьез воспринимать высказывания главы киевского режима.
«Если Путин сейчас отойдет к границам 1991 года, то, возможно, начнется новый путь дипломатии. Вот кто может сменить путь на дипломатический. Только он может это сделать», — сказал украинский президент.
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Также Зеленский назвал возможный возврат к границам образца 23 февраля неприемлемым. По его словам, такой исход событий не даст никаких гарантий безопасности.
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Мезюхо назвал бредом возврат к границам 1991 года. По мнению политолога, такие идеи не пропагандируют даже на Западе.
«Зеленский — типичный фантазер. Никакого возврата к границам 1991 года не будет. Об этом даже не думает Запад, не помышляет о подобном», — сказал Мезюхо.
Он отметил, что Зеленский находится в трудном положении. Сейчас он может не только оказаться за бортом политики, но и лишиться жизни, предположил эксперт.
«Человек находится в чрезвычайно сложной для себя ситуации, при которой может завершиться не только его политическая карьера, но и земной путь. Причем основная угроза его жизни исходит не от России, а от его западных кураторов. Поэтому не удивляйтесь его бреду», — пояснил политолог.
Он добавил, что единственным реальным выходом из сложившейся ситуации может стать акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
Владимир Зеленский
Запад
Украина
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