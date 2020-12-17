По данным сайта «Утро.ру», Зеленский заявил, что сейчас Киев работает над реализацией договоренностей «нормандской четверки». Он уточнил, что одна из важнейших задач — установление мира на Донбассе на условиях Украины.

«Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и как вернуть нашему Донбассу спокойствие. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, которая пострадала от этой войны», — заявил Зеленский.

Также он считает необходимым привлечь Россию к отвественности за нарушение международного права. По его словам, одной из основных тем сейчас является продление санкций против России.

«Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации», — подчеркнул он.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина не может вести переговоры по Донбассу с позиции силы, у России же нет предпосылок, чтобы идти на уступки.