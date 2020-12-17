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    17 декабря 2020, 18:13

    Зеленский: территориальная целостность — главный приоритет внешней политики Украины

    Дарья Морозова

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным приоритетом во внешней политике страны восстановление территориальной целостности. Об этом сообщило издание УНИАН.

    По данным сайта «Утро.ру», Зеленский заявил, что сейчас Киев работает над реализацией договоренностей «нормандской четверки». Он уточнил, что одна из важнейших задач — установление мира на Донбассе на условиях Украины.

    «Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок и как вернуть нашему Донбассу спокойствие. Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса, которая пострадала от этой войны», — заявил Зеленский.

    Также он считает необходимым привлечь Россию к отвественности за нарушение международного права. По его словам, одной из основных тем сейчас является продление санкций против России.

    «Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации», — подчеркнул он.

    Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина не может вести переговоры по Донбассу с позиции силы, у России же нет предпосылок, чтобы идти на уступки.