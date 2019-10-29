Зеленский тайно побывал на передовой в Донбассе

Саму поездку на передовую он назвал опасной идеей ради съемок кино на фронте.

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«Кроме того, что мы видели, была еще одна поездка. Ночная поездка на переднюю линию. Кто будет отвечать за это? Если такие решения принимаются начальником штаба, много людей везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь», — сказал Безсмертный.

Он пояснил, что тем, кто планирует такие операции, стоит помнить, что президент является Верховным Главнокомандующим и вывозить его на передовую — значит подвергать серьезной опасности. Когда именно Владимир Зеленский ездил на передовую, не уточняется.

В ходе своего визита в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с добровольными участниками боевых действий, которые выступили против разведения войск. В Сети оказались доступны кадры их беседы.

В самом начале разговора Зеленский потребовал от собеседников сдать оружие. Но в ответ ему заявили, что его «услышали», а после попросили рассказать об акциях протеста «Капитуляции нет», которые охватили Украину. В ответ Зеленский заявил, что не потерпит в свой адрес никаких ультиматумов, и пообещал разоружить добровольцев на месте.

После в украинском штабе заявили, что с президентом беседовали участники добровольного вооруженного формирования и ни к одному из силовых ведомств они не относились, а значит, находились в Золотом незаконно.