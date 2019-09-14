Зеленский сыграл самого себя в пародии «Квартала 95». Видео

Глава МИД Украины назвал отношения России и Украины «оттепелью» Подробнее

Высшее руководство Украины, а также весьма известные в стране люди наблюдали, как на сцене участники «Квартала 95» разыгрывают очередной номер.

Елена Кравец вышла в образе Юлии Тимошенко. Перед зрителями также появились Мика Фаталов и Евгений Кошевой. Владимира Зеленского пародировал Юрий Великий.

В один из моментов Великий вызвал реального Зеленского из зала и пригласил на сцену. Он предложил президенту Украины выступить в роли «переводчика». В результате Зеленскому пришлось играть самого себя.

Зрители по-достоинству оценили комическую импровизацию, ведь глава Украины позволил себе некоторые вольности в переводе слов пародиста.