Зеленский сыграл самого себя в пародии «Квартала 95». Видео
Президент Владимир Зеленский сыграл самого себя в одном из пародийных номеров юмористического объединения «Квартал 95». Это произошло на закрытом для прессы мероприятии — Ялтинской европейской стратегии. Подробности опубликовал LB.ua.
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Высшее руководство Украины, а также весьма известные в стране люди наблюдали, как на сцене участники «Квартала 95» разыгрывают очередной номер.
Елена Кравец вышла в образе Юлии Тимошенко. Перед зрителями также появились Мика Фаталов и Евгений Кошевой. Владимира Зеленского пародировал Юрий Великий.
В один из моментов Великий вызвал реального Зеленского из зала и пригласил на сцену. Он предложил президенту Украины выступить в роли «переводчика». В результате Зеленскому пришлось играть самого себя.
Зрители по-достоинству оценили комическую импровизацию, ведь глава Украины позволил себе некоторые вольности в переводе слов пародиста.