Мир 17 декабря 2023, 07:41 Зеленский стал «жертвой» внутренней американской политики — СМИ WP: Украину втянули во внутренние политические споры США Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Вашингтон и столкнулся с тем, что Украину втянули в «ожесточенный внутриполитический спор». Об этом сообщила газета Washington Post.

Источник издания рассказал о состоянии украинского лидера во время поездки. По его словам, перед прибытием в американскую столицу Зеленский выглядел «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». Президенту Украины пришлось в США участвовать в спорах и пытаться «решить внутренние противоречия» между демократами и республиканцам.

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Собеседник газеты отметил, что Зеленский выразил беспокойство и потерял свой «обычный энтузиазм» из-за того, что американские политики поставили украинское руководство в опасное положение и втянули в противостояние партий перед выборами.

Президенту Украины не удалось во время визита в Вашингтон уговорить конгресс выделить государству дополнительный транш в 61 миллиард долларов, заявили СМИ. Американские законодатели 15 декабря уйдут на рождественские каникулы и вернутся к вопросу поддержки украинского руководства только в 2024 году.