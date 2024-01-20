Мир 20 января 2024, 09:53 Зеленский стал винить Запад в предательстве Полковник США Уилкерсон: Зеленский винит Запад в предательстве IMAGO / Paulius Peleckis / Global Look Press

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Поведение президента Украины Владимира Зеленского в Давосе говорит о том, что он винит западные страны в предательстве. Такое мнение высказал полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Он выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который <…> в глубине души думает, что его предают», — заявил военный аналитик.

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Уилкерсон подчеркнул, что на это указывает язык тела Зеленского. Президент Украины верил всему, что ему говорили в НАТО, США и Великобритании. Но ему обещали безумные вещи или вообще лгали, добавил эксперт.

Зеленский принял участие в проходившем в Швейцарии экономическом форуме. На площадке мероприятия он встретился с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном и генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Украинский президент вел себя очень сдержанно, не обращался к странам с просьбой о выделении военной помощи для нужд ВСУ. В администрации Джо Байдена оценили эту перемену в Зеленском, учитывая, каким напористым и требовательным он был в прошлом.