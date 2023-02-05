Мир 05 февраля 2023, 15:56 Зеленский стал разменной картой в руках выступающего против России Запада Слуцкий: Запад спасал проект «анти-Россия» прекращением переговоров по Украине РИА «Новости»

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Страны Запада заставили Украину выйти из переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта для того, чтобы сохранить плацдарм у российских границ. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам и участник переговоров в Стамбуле Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал признание бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о причинах срыва переговоров российской стороной.

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«Запад не захотел отказываться от своего детища — проекта „анти-Россия“ на Украине», — заявил Слуцкий.

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Депутат отметил, что в марте 2022 года участники переговоров сделали огромный шаг к разрешению кризиса. Россия в качестве жеста доброй воли отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. В ответ Украина прекратила переговоры, а Запад начал требовать поражения России на поле боя.

«Причем самого украинского президента, судя по словам Беннета, никто не спрашивал. Зачем, если украинцам заранее была уготована роль разменной карты?» — отметил Слуцкий.

Глава комитета Госдумы по международным делам напомнил, что сначала Зеленский сам просил Россию о переговорах, а потом подписал закон об их запрете. По мнению депутата, все это свидетельствует о несамостоятельности украинского лидера.

Бывший глава правительства Израиля Нафтали Беннет, выступавший в качестве посредника на переговорах российской и украинской делегаций, заявил что за срывом переговоров стояли представители США, Германии и Франции. В какой-то момент они решили, что не станут договариваться о дипломатическом решении конфликта.