Мир 10 февраля 2023, 01:28 Зеленский «стал» президентом Великобритании Советник Геращенко: польский телеканал назвал Зеленского президентом Великобритании YouTube

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Польский телеканал TVP Info в новостном выпуске неверно указал должность украинского главы Владимира Зеленского. Его назвали «президентом Великобритании». На оплошность польских телевизионщиков указал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он опубликовал скриншот с ошибкой в Twitter.

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«Тем временем польское телевидение произвело Зеленского в президенты Великобритании», — прокомментировал под постом Геращенко.

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Ошибка произошла во время трансляции речи Зеленского перед британским парламентом. Украинский президент приехал в Лондон, чтобы лично попросить предоставить его стране боевые самолеты. Зеленский заявил, что будет любыми способами добиваться поставок современных истребителей от западных союзников.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что Британии нечего предложить Зеленскому, несмотря на его подарок парламентариям. Лишних истребителей у страны нет, а обучать пилотов они не планируют. Может, подарят модельку самолета, как немцы подарили танк.