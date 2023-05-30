Мир 30 мая 2023, 15:21 Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей 70-летней давности Президент Зеленский назвал Украину Южной Кореей времен Корейской войны и попросил ПВО Unsplash

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Украина и Южная Корея имеют много общего. Президент Владимир Зеленский в интервью Chosun Ilbo сравнил спецоперацию с Корейской войной и попросил поставить средства ПВО.

Во время интервью в Киеве политик сказал, что в середине XX века Южная Корея нуждалась в помощи других стран, получила ее, стала свободной, демократической и процветающей, одной из 10 крупнейших экономических держав.

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«Украина сегодня похожа на Корею 70 лет назад. Пожалуйста, помните об этом», — сказал он.

Владимир Зеленский призвал поступить с его страной также и попросил от Южной Кореи согласовать поставку зенитных ракетных комплексов для защиты энергосистемы и систем раннего предупреждения об авиаударах. Он поблагодарил корейское правительство за оказание гуманитарной помощи и решение поставить средства разминирования, но заявил, что этого недостаточно.

Южная Корея передала Украине сухпайки, бронежилеты, шлемы, выделила 100 миллионов долларов гуманитарной помощи и 130 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры. Осенью 2022 года МИД Южной Кореи объявил, что не станет поставлять летальное вооружение.