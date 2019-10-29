Зеленский сравнил Украину с Apple и велосипедистом Армстронгом

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе начал говорить метафорами. Он сравнил судьбу страны с историей американской компании Apple. Ее основатели создали свои первые творения в середине 1975 года, собираясь в гараже.

Этим сравнением Зеленский выразил надежду на великое будущее Украины, которая сейчас находится в непростом положении.

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«Разочарование либо уничтожает тебя окончательно, либо в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня наша страна, сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже», — заявил глава государства во время прямого эфира телеканала «Наш».

Сравнение с Apple стало не единственной метафорой в речи Зеленского. Он также провел аналогию между Украиной и американским велогонщиком Лэнсом Армстронг, которому врачи диагностировали рак — после курса лечения он снова сел на велосипед.

Президент заявил, что «после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход».

Он отметил, что Украина сейчас делает шаги на пути развития, однако конфликт в Донбассе замедляет это движение.