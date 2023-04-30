Мир 30 апреля 2023, 10:15 Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом Президент Украины Зеленский заявил, что конфликт с Россией похож на большой пирог Офис президента Украины

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Конфликт Украины с Россией похож на большой пирог, который необходимо «разрезать» на кусочки. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в эфире YouTube-канала «Мир наизнанку».

«Нынешний конфликт похож на пирог с Российской Федерацией. Съесть его мы не можем — порвешь рот. Это большое по объему государству», — сказал он.

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Зеленский отметил, что эту «беду нужно разделить на кусочки, иначе проглотить сложно».

Ранее глава украинского режима заявил, что ВСУ начнут контраступление в зоне специальной операции, не дожидаясь поставок западных боевых истребителей.

Также Зеленский отметил, что его не пугает реакция России на передачу Украине авиации, так как «самое страшное уже произошло».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что украинские боевики начнут контрнаступление в зоне СВО до 15 мая, когда дороги высохнут после проливных дождей и станут пригодными для проезда иностранной тяжелой техники.