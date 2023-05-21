Мир 21 мая 2023, 22:28 Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G7 сравнил японский город Хиросима с Артемовском. Об этом сообщил телеканал CNN.

«То, что произошло в Хиросиме и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут (Артемовск — украинское название Артемовска — прим. ред.). Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Артемовске и городах», — сказал он.

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Российские военные полностью взяли Артемовск под свой контроль 20 мая — штурмовики ЧВК «Вагнер» отбили у противника последнее многоэтажное здание в квартале «Самолет». Бойцы еще несколько дней будут находиться в городе, а потом передадут его ВС РФ, и только потом отойдут в полевые лагеря.

Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска. В Кремле отметили, что всех отличившихся военных представят к государственным наградам.

Сначала Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли город, отметив, «Бахмут останется лишь в сердцах». Однако позже пресс-секретарь украинского лидера опроверг его слова.