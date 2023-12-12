Мир 12 декабря 2023, 23:46 Зеленский спровоцировал внутриполитический скандал в Кабо-Верде RFI: Зеленский спровоцировал конфликт между президентом и премьером Кабо-Верде Renato Bordoni/imageBROKER.com/Global Look Press

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Визит президента Украины Владимира Зеленского спровоцировал внутриполитический кризис в Республике Кабо-Верде. Украинский лидер встретился с премьером Улиссишем Корреа э Силвой без согласия главы государства Жозе Марии Невеша, написало издание RFI.

«Действительно, я глубоко удивлен этой встречей, и я буду <…> принимать соответствующие меры», — заявил президент Кабо-Верде.

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Канцелярия правительства страны объявила, что премьер-министр на острове Сал принимал Зеленского, чей самолет приземлился там для дозаправки. Корреа э Силва провел с украинским президентом двухчасовую встречу, на которой обсуждали ситуацию на Украине. Премьер выразил поддержку Зеленскому в конфликте против России.

Такое поведение премьера не понравилось президенту республики, которому сообщили о встрече постфактум. Жозе Мария Невеш обвинил правительство в «нелояльности» в вопросах внешней политики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Зеленского используют и выкинут на помойку, как ненужную марионетку. Империализм всегда «выплевывает» отслуживших свое людей.