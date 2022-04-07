Зеленский спровоцировал политический скандал, выступив в Греции вместе с членами нацбата

Президент Украины Владимир Зеленский привлек двух членов нацбатальона «Азов»* к выступлению по видеосвязи перед греческим парламентом. Это неожиданное решение вызвало политический скандал, написало РИА «Новости».

Зеленского и членов нацбата поприветствовали только депутаты правящей партии «Новая демократия» — и только они встали и поаплодировали после выступления.

Представляя боевиков парламенту, Владимир Зеленский назвал их «двумя украинцами греческого происхождения» и указал, что один из них «в маске, он не может показать свое лицо». Один из выступавших рассказал, что «воюет с русскими нацистами», а его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны». Оба члена нацбата призвали соотечественников помочь гуманитарной помощью Мариуполю, где «много греков».

Партии назвали выступление «позором». Партия МЕРА25 указала на «беспрецедентное непристойное поведение Зеленского». Секретарь ведущей оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» отметила, что произошедшее «недопустимо».

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.